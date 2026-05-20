Премьера в Лужниках: Жуков представит 10 новых песен после 15 лет молчания

Сергей Жуков, лидер группы «Руки Вверх!», в беседе с Общественной Службой Новостей анонсировал событие, которого его поклонники ждали почти полтора десятка лет. Впервые за 15 лет он выпускает не сборник старых хитов в новой обработке, а совершенно свежий альбом с рабочим названием «Врубай на полную». Туда войдет больше десяти треков, и ни одного ремейка — только то, что никто никогда не слышал.

По словам Жукова, песни специально не выпускались раньше — они должны были настояться, как хорошее вино. Теперь автор чувствует, что время пришло. Релиз будет необычным и в другом смысле: пластинку издадут на традиционных для эпохи 2000-х носителях — компакт-дисках и аудиокассетах. Объяснение простое и теплое: такова дань традиции, ведь группа всегда начинала с кассет, и нарушать этот обычай не хочется.

Раскрывать альбом будут постепенно, сингл за синглом. А главная премьера состоится на концерте в «Лужниках», где все новые песни прозвучат целиком и вживую. Жуков признается, что трепетно относится к каждому треку: там будут и лирические вещи, и много драйва. И главное, чего он ждет, — честной оценки слушателя. Не ностальгии по старым временам, а живого отклика на новое.

Ранее сообщалось, почему группа «Руки Вверх!» боялась играть на вечеринке враждующих кланов в Башкирии.