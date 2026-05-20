Феномен Бузовой: критик объяснил, почему она не поет, но собирает стадионы

Ольга Бузова уже больше десяти лет выпускает песни, собирает многомиллионные просмотры и стадионы, но музыкальные критики до сих пор спорят не о качестве ее вокала — его, по их мнению, просто нет, — а о природе этого феномена. Известный критик Сергей Соседов в беседе с Общественной Службой Новостей поставил диагноз коротко и жестко: Бузова — это не музыкальный проект, а социальный.

По словам Соседова, все давно смирились с ее присутствием на сцене и закрывают глаза на откровенные погрешности в пении. Он прямо заявляет: у телеведущей нет вокальных данных, она не исполняет музыку и не поет в привычном смысле слова. Ее треки — это набор музыкальных фрагментов, которые она пытается воспроизвести голосом. И тем не менее это работает.

Он уточнил, что весь секрет — в огромной фанбазе, которая сформировалась еще во времена «Дома‑2». Те зрители, которые полюбили Бузову как участницу реалити-шоу, просто перекочевали вместе с ней на музыкальную сцену. Для них она осталась своей, родной, и они готовы принять любые формы ее самовыражения — хоть пение, хоть танцы, хоть что угодно. Более того, часть фанатов искренне считает ее едва ли не главной певицей страны. Хотя, как иронично замечает критик, даже они в глубине души понимают, что это смешно и ничего виртуозного или нового в творчестве Бузовой нет.

Коллеги по цеху, кстати, ее всерьез не воспринимают. Конкурентом на музыкальной арене Бузова для них не является — и это, пожалуй, самое мягкое, что о ней говорят профи. Тем не менее Соседов заканчивает не разносом, а пожеланием творческого вдохновения. И советом: вкладываться в музыкальное развитие, а не только в поддержание образа. Потому что социальный капитал — вещь надежная, но не бесконечная. А петь когда-нибудь все равно придется по-настоящему.

