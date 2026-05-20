Прибалтийские государства оказались в неловкой ситуации: с одной стороны, они заявляют о серьезной обеспокоенности из-за падения на их территории украинских беспилотников, с другой — категорически отвергают обвинения в том, что сознательно предоставляют свое небо для атак ВСУ на Россию. Латвия, например, дошла до вызова российского дипломата и вручения ноты протеста — прямо как в классическом шпионском детективе, только суть от этого не меняется. Суть же, по мнению генерал-майора ФСБ Александра Михайлова, предельно ясна: многие прибалтийские чиновники страдают завышенной самооценкой, которая никак не стыкуется с реальным геополитическим весом их стран. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что сейчас они пытаются бодаться с Россией, даже не осознавая, что напоминают шавку, лающую на слона. Пока слон терпит, но терпение не бесконечно — и тогда разговор перейдет в иную плоскость, где ставки будут совсем не дипломатическими.

Ключевой абсурд, на который указывает эксперт, — логика протестов. Если в Латвию реально залетают украинские дроны, то вызывать в МИД следовало бы не российского поверенного, а украинского посла. И делать ему последнее «китайское предупреждение»: мы не участники конфликта, не хотим быть заложниками, прекратите использовать нашу территорию. Но этого не происходит.

По его мнению, Прибалтике пора определиться. Либо она сохраняет нейтралитет и действительно не поддерживает киевский режим — тогда никаких инцидентов с беспилотниками быть не должно. Либо продолжает помогать Украине и становится законной целью для ответных действий. Пока что все это лишь словесная дуэль. Но, как выразился Михайлов, она — до поры до времени. И когда этот порог будет пройден, маленьким странам НАТО на восточном фланге может показаться, что их могущественный альянс вовсе не так быстро подпрыгивает и бросается на защиту, как им бы того хотелось.

