Прибалтийские страны устроили бурную, но очень показательную реакцию на заявление СВР России. Москва прямо сказала: Латвия, Литва и Эстония предоставляют свое воздушное пространство для украинских дронов, которые атакуют российскую территорию. В ответ Рига делает большие глаза — не давали, не разрешали. Таллинн и вовсе заявляет, что сам вынужден сбивать украинские беспилотники, пролетающие над Эстонией. Политолог Александр Дудчак в разговоре с Общественной Службой Новостей называет это откровенной комедией с участием «стендаперов», которые мастерски изображают невинность.

По его словам, они прекрасно все знали о пролетах дронов — просто до последнего надеялись, что это сойдет с рук. Но вот прозвучало четкое предупреждение СВР: за этим последуют ответные удары. И тут же дипломатическая риторика сменилась на «мы не в курсе», «мы сбиваем», «нам никто не давал разрешения».

Эксперт добавил, что особенно ярко двойная игра видна на контрасте: с одной стороны — заявления о запрете и перехватах, с другой — те же политики тут же обещают предоставить пространство для НАТО «в случае агрессии со стороны России». Логика простая: лучшая защита — это нападение, и прибалтийская наглость, как говорит эксперт, уже достигла второй степени.

Итог этой «комедии» вполне предсказуем. Если системы ПВО Латвии или ее соседей не хотят или не могут сбивать украинские дроны, Россия будет вынуждена сама находить места их запуска и наносить удары по ним. И тогда театр абсурда может закончиться очень быстро — совсем не так, как рассчитывали авторы пьесы. Предупреждение сделано, время на раскачку уходит.

