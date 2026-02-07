Трихолог назвала пять повседневных привычек, ведущих к облысению

Когда волосы остаются на расческе и в сливе душа все чаще и больше, многие начинают паниковать и искать виноватое средство или процедуру. Однако, как объяснила дерматовенеролог-трихолог Татьяна Гончарова «Газете.Ru» , проблема часто кроется в повседневных привычках.

Одна из ключевых ошибок — неправильный уход за кожей головы.

«Использование шампуней, не соответствующих типу жирности, или тяжелых средств (например, масел) может забивать фолликулы, — отмечает эксперт. — Это провоцирует воспаление и, как следствие, усиленное выпадение».

Вредят волосам и частые агрессивные окрашивания.

«Они разрушают химическую структуру волоса, приводя к ломкости, а кожа головы реагирует воспалением, что сказывается на густоте», — пояснила Гончарова.

Жесткие диеты, такие как веганство, лишают волосы необходимого строительного материала — белков и полезных жиров. Не менее важен и режим сна: позднее засыпание вызывает дефицит гормонов роста, регулирующих клеточное деление в фолликулах, что замедляет рост и истончает волосы.

Механическое травмирование — еще одна скрытая угроза. Тугие прически нарушают кровоснабжение и могут вызвать тракционную алопецию, а регулярные горячие укладки делают стержень волоса хрупким.

«По одному признаку сложно отличить ломкость от выпадения с корнем, нужна комплексная оценка», — подчеркнула трихолог. Профессиональная диагностика позволяет выявить причину и составить план лечения, который может включать мезотерапию, PRP-терапию или лазерные процедуры.

Ранее дерматолог Кузнецов предупредил об опасности самолечения выпадения волос.