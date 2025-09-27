Тыква под запретом? Для кого осенний суперфуд может обернуться проблемами с ЖКТ?

Кандидат медицинских наук, нутрициолог Екатерина Гузман, в беседе с «Газетой.Ru» предупредила о ряде ограничений к употреблению тыквы.

По словам специалиста, этот овощ не рекомендуется включать в рацион при наличии нарушений в работе пищеварительной системы и при диагностированном сахарном диабете.

«Тыква может вызывать вздутие живота и дискомфорт у людей с заболеваниями ЖКТ. Осторожными нужно быть людям с сахарным диабетом — овощ содержит простые углеводы, поэтому необходимо употреблять его в умеренных количествах и контролировать уровень сахара в крови», — сказала Гузман.

Эксперт также отметила, что тыквенные семечки отличаются высокой энергетической ценностью. Их чрезмерное употребление может привести к увеличению массы тела и затруднить процесс похудения у людей с ожирением. Безопасной суточной нормой считается порция, не превышающая 30–50 граммов.

