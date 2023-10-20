Ученые назвали способ снизить риск возникновения рака и деменции

Ученые из Британии выяснили, что быстрая ходьба снижает риск возникновения рака и деменции у людей. Результаты их работы были опубликованы в научном журнале Science Direct .

В ходе исследования были проанализированы показатели почти 400 тысяч пациентов. Информация о них была позаимствована из местного хранилища биообразцов. Исследования велись около 12 лет, а в результате эксперты увидели связь между привычкой ходить и риском возникновения онкозаболеваний.

Сообщается, что женщины, которые часто ходили пешком, заболевали раком на 26% меньше. Для мужчин эта статистика составила почти 30%.

Была выдвинута гипотеза, что быстрая ходьба может положительно влиять на кардиореспираторную систему человеческого организма. Кислород лучше усваивается и повышается способность организма доставлять его в мышцы и к органам.

Исследование также продемонстрировало, что быстрая ходьба уменьшает риск возникновения деменции на 71% у представителей обоих полов. Под «быстрой» имеется в виду ходьба на скорости более 6 км/ч.