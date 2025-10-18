Ученые выявили признаки сердечного приступа за полгода до трагедии

Ученые Гетеборгского университета провели исследование 903 случаев внезапной остановки сердца у людей в возрасте от 1 до 36 лет. Средний возраст умерших составил 23 года, большинство из них — мужчины. Результаты показали, что за полгода или полтора до трагедии у пациентов появлялись характерные признаки. Об этом сообщает kazanonline24 со ссылкой на «Доктор Питер».

Наиболее частые симптомы включают потерю сознания, судорожные приступы, приступы учащенного сердцебиения, необъяснимую тошноту или рвоту, подъем температуры без инфекции, головокружение, внезапную слабость и сильную усталость.

Сопутствующие факторы выявлены у части пациентов: у 17% были психические расстройства, 11% принимали психотропные препараты, 18% показали патологические отклонения на ЭКГ, а 11% страдали ранее невыявленной аритмией. Об этом сообщает кардиолог Мария Яковлева.

Доктор Фриск Торелл подчеркнул, что даже незначительные симптомы, особенно в сочетании с тревожными расстройствами, требуют внимания. Он рекомендует комплексное обследование — как кардиологическое, так и психиатрическое, что может спасти жизнь.

Американская кардиологическая ассоциация отмечает, что наличие автоматических дефибрилляторов в общественных местах увеличивает шанс выживания после остановки сердца до 45%. В России такие устройства пока используются крайне редко.

Эксперты советуют всем, кто ведет активный образ жизни, имеет стрессовые нагрузки или семейную историю сердечно-сосудистых заболеваний, регулярно проходить ЭКГ, УЗИ сердца и консультироваться с кардиологом. Даже один из перечисленных симптомов — достаточный повод обратиться к врачу.

