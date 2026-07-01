Украла миску шашлычного маринада и чуть не погибла: история кошки Муси спасенной капельницами
В Ульяновске кошка по кличке Муся едва не погибла после дачного застолья. Животное поступило в Симбирский референтный центр ветеринарии и безопасности продовольствия с признаками тяжелого отравления. Как выяснилось, питомица стащила целую миску маринованного мяса, которое жарили на шашлыки, передает ul.kp.ru.
Инцидент произошел во время застолья на даче. Брат Муси, кот Васька, получил угощение со стола, а оставшаяся без присмотра кошка добралась до маринада с луком и специями. Вскоре у нее началась рвота, острая боль в животе и апатия. Ветеринары диагностировали острый панкреатит и сильную интоксикацию. Животное несколько дней прокапывали, сейчас его состояние стабильное, Муся находится дома.
Специалисты напоминают, что лук и чеснок, даже в маринаде, крайне токсичны для кошек и собак — они разрушают эритроциты и провоцируют анемию. Не менее опасны шоколад, виноград, изюм и продукты с заменителями сахара, а трубчатые кости птицы при разгрызании превращаются в острые осколки, способные травмировать пищевод, желудок или вызвать кишечную непроходимость.
Ветеринары советуют во время пикников держать питомцев подальше от обеденного стола и выделить животному собственное место для кормления. Гостей следует предупредить о запрете угощать кошек и собак. В качестве лакомства лучше использовать привычный корм или специальные продукты из зоомагазина, допустим и небольшой кусочек сырого мяса без соли и специй. Мусорные баки на участке должны быть плотно закрыты. Если питомец все же съел что-то подозрительное, врачи призывают не дожидаться симптомов, а сразу звонить в клинику за консультацией. Самостоятельно вызывать рвоту без указания специалиста категорически нельзя.