Украла миску шашлычного маринада и чуть не погибла: история кошки Муси спасенной капельницами

В Ульяновске кошка по кличке Муся едва не погибла после дачного застолья. Животное поступило в Симбирский референтный центр ветеринарии и безопасности продовольствия с признаками тяжелого отравления. Как выяснилось, питомица стащила целую миску маринованного мяса, которое жарили на шашлыки, передает ul.kp.ru .

Инцидент произошел во время застолья на даче. Брат Муси, кот Васька, получил угощение со стола, а оставшаяся без присмотра кошка добралась до маринада с луком и специями. Вскоре у нее началась рвота, острая боль в животе и апатия. Ветеринары диагностировали острый панкреатит и сильную интоксикацию. Животное несколько дней прокапывали, сейчас его состояние стабильное, Муся находится дома.

Специалисты напоминают, что лук и чеснок, даже в маринаде, крайне токсичны для кошек и собак — они разрушают эритроциты и провоцируют анемию. Не менее опасны шоколад, виноград, изюм и продукты с заменителями сахара, а трубчатые кости птицы при разгрызании превращаются в острые осколки, способные травмировать пищевод, желудок или вызвать кишечную непроходимость.

Ветеринары советуют во время пикников держать питомцев подальше от обеденного стола и выделить животному собственное место для кормления. Гостей следует предупредить о запрете угощать кошек и собак. В качестве лакомства лучше использовать привычный корм или специальные продукты из зоомагазина, допустим и небольшой кусочек сырого мяса без соли и специй. Мусорные баки на участке должны быть плотно закрыты. Если питомец все же съел что-то подозрительное, врачи призывают не дожидаться симптомов, а сразу звонить в клинику за консультацией. Самостоятельно вызывать рвоту без указания специалиста категорически нельзя.