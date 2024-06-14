Упал с тринадцатого этажа: Видновские врачи спасли мужчину с тяжелой сочетанной травмой

В Видновскую больницу поступил 33-летний мужчина после падения с 13-го этажа. Проведенная диагностика выявила у него черепно-мозговую травму, переломы ребер, предплечья, бедренной кости со смещением. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

«Пациент находился в коме и был экстренно подключен к аппарату ИВЛ. После стабилизации состояния его ждало два этапа оперативного вмешательства. Через малоинвазивные доступы-проколы врачи травматологического отделения провели остеосинтез, чтобы устранить последствия травмы», — рассказала заведующая отделением анестезиологии и реанимации Анжелина Монгуш.

Отмечается, что в ходе двух операций была произведена фиксация отломков костей предплечья и бедренной кости с помощью специальных металлоконструкций. При этом всего пациент провел в условиях стационара почти сто двадцать дней и был выписан на амбулаторное лечение.