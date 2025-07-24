Уролог пригрозил мужчинам последствиями за сексуальное воздержание после 50 лет
Мужчин предупредили, какими последствиями грозит отказ от секса после 50 лет
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Врач-уролог Мигель Санчес Энсинас в интервью La Prensa Grafica рассказал, что отказ от сексуальной жизни после 50 лет может негативно сказаться на здоровье мужчин.
Он утверждает, что интимная близость на постоянной основе играет важную роль в поддержании здоровья сердца и сосудов, а также в предотвращении гормональных и психологических проблем.
«У мужчин, которые занимаются сексом реже одного раза в неделю, в два раза чаще наблюдается эректильная дисфункция по сравнению с теми, кто занимается сексом еженедельно», — заявил Энсинас.
Эксперт обратил внимание на то, что нарушение эрекции — это не только вопрос интимного характера. Это также может быть одним из признаков сахарного диабета и повышенного артериального давления.
Ранее врач Никитина сообщила, что заниматься сексом в жару опасно для здоровья.