Россиянам запретили заниматься сексом в жару

Сексолог Лариса Никитина предупредила, что интимная близость в летнюю жару может быть опасна для здоровья. Эксперт рассказала, в какое время лучше заниматься сексом и каких поз стоит избегать, чтобы не перегружать сердце. Об этом сообщает Life.ru.

Летний зной — не лучшее время для бурной интимной жизни. Сексолог Лариса Никитина объяснила, что в жару организм и так испытывает стресс, а дополнительная физическая нагрузка во время секса может привести к перегреву, учащенному сердцебиению и даже инфаркту.

Специалист рекомендует перенести любовные утехи на раннее утро или поздний вечер, когда температура воздуха снижается. Перед близостью полезно принять прохладный душ, а в помещении обязательно обеспечить хорошую вентиляцию.

Особую опасность представляют позы, требующие больших усилий: «мужчина сверху», «наездница» или активные варианты «миссионерской». Врач советует выбирать более расслабленные позиции, избегать резких движений и не заставлять себя, если организм явно сопротивляется.

Главное правило — не перегружать сердце. Если во время секса появляется одышка, головокружение или сильная усталость, лучше остановиться. В жару даже здоровым людям стоит сократить частоту интимных контактов, чтобы не спровоцировать проблемы с давлением или сосудами.

Ранее кардиолог указал на опасность употребления кофе в жару.