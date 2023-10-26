Уролог Смерницкий перечислил последствия мочеиспускания стоя у мужчин

В России и на Западе имеется устойчивая «традиция» в том, что мужчины мочатся стоя. По словам врача-уролога Андрея Смерницкого, делать это сидя полезнее. Об этом сообщает Life.ru .

Он отметил, что при мочеиспускании стоя мочевой пузырь может не полностью опорожняться, из-за чего возрастает риск развития хронической задержки мочи и последующим развитием хронического воспаления в малом тазу.

По мнению медика, при мочеиспускании в сидячем положении задействуются все мышцы тазового дна, что улучшает кровоснабжение и исключает застой в органах малого таза. Кроме того, мочеиспускание стоя повышает риск развития хронического простатита и аденомы простаты.