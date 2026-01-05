«Увлажнять, проветривать, укреплять». Эпидемиолог раскрыла секрет защиты от гриппа

В период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ специалисты акцентируют внимание не только на укреплении иммунитета, но и на важности контроля микроклимата в жилых и рабочих помещениях.

Как пояснила в интервью РИА Новости Любовь Семейкина, заместитель заведующего отделом эпидемиологии «Центра гигиены и эпидемиологии» в Приморском крае, пересушенный отоплением воздух существенно повышает риски заражения.

«Наш организм состоит из жидкости, все слизистые оболочки увлажнены. Когда влаги достаточно, слизистая противостоит проникновению вирусов. Когда сухо, они становятся более проницаемыми», — отметила специалист.

Эксперт рекомендует поддерживать оптимальный уровень влажности, регулярно проветривать комнаты и не забывать о влажной уборке. Что касается укрепления защитных сил организма, то здесь важен комплексный и заблаговременный подход: консультация с врачом, прием витаминов и адаптогенов перед сезоном. Использование же противовирусных препаратов с профилактической целью допустимо исключительно по назначению медицинского специалиста.

Ранее сообщалось о том, что теплый напиток с шиповником помогает при вирусном заболевании.