Уже более 300 детей прошли лечение в санаторном отделении НИКИ после ремонта

После капитального ремонта, который прошел в санаторном отделении Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ), здесь уже получили лечение более трехсот двадцати детей. Об этом заявили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

Примечательно, что лечение здесь проходят пациенты, перенесшие бронхиальную астму, бронхиты, COVID-19 и другие заболевания, а также дети с орфанными заболеваниями.

«Наше санаторное отделение полностью укомплектовано современным медицинским оборудованием, а также высококвалифицированными специалистами, в том числе узкопрофильными. Отделение возобновило работу в феврале этого года», — рассказала директор НИКИ Нисо Одинаева.

Отделение рассчитано на единовременное пребывание 45 детей в возрасте от 3-х до 14 лет с одним из родителей. При этом санаторное лечение можно получить бесплатно, в рамках ОМС, по направлению лечащего врача.

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