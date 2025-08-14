В Госдуме предложили компенсировать гражданам расходы на платные медицинские услуги

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" предложили компенсировать российским гражданам платные медицинские услуги, при условии, что получени их в рамках ОМС невозможно, сообщает РИА Новости.

Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

Срок обращения за возмещением предлагается один год со дня оплаты услуги.

Часто складываются ситуации, когда человек, что его бесплатно осмотрят, возьмут анализы или сделают МРТ, но в поликлинике нет специалистов или оборудования, и тогда, чтобы не терять время, особенно при серьезных заболеваниях, он обращается в коммерческую клинику. Это не выбор граждан, а вынужденная мера, пояснила Лантратова.

Компенсация будет выплачиваться в пределах заложенных в систему ОМС сумм, добавила депутат.

Реализация инициативы позволит дать людям уверенность в том, что если они заплатили за то, что им положено по праву, то государство все возместит, заключила Лантратова.

Парламентарии надеются на поддержку Минздрава.

