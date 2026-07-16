Треть всех инфарктов — из-за перекуса: ученые назвали скрытый источник болезней сердца

Ультрапереработанные продукты (УПП) могут быть связаны с заметной долей сердечно-сосудистых заболеваний, пишет The Telegraph. Новые данные, опубликованные в American Journal of Preventive Medicine и представленные на Международном конгрессе по ожирению в Мексике, предполагают: сокращение такой еды в рационе может снизить число инфарктов, инсультов и смертей от болезней сердца.

К УПП относят газировку, чипсы, мороженое, белый хлеб, ветчину и другие переработанные мясные изделия. В Великобритании на них приходится в среднем 56% калорий, а в рационе подростков — до 68%.

Авторы исследования, в числе которых были специалисты Университета Монреаля, использовали канадские данные и смоделировали вклад ультрапереработанных продуктов (УПП) в бремя сердечно-сосудистых заболеваний за 2019 год. По их оценке, с потреблением такой пищи могли быть связаны 23–38% случаев сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркты и инсульты, а также связанные с ними смерти и инвалидность.

Ученые подсчитали, что снижение потребления УПП на 20–50% могло бы предотвратить 16,8–45,9 тыс. новых случаев сердечно-сосудистых заболеваний и 3,1–8,3 тыс. смертей.

Однако часть экспертов призвала относиться к выводам осторожно. Профессор Альберто Фиоре из Абертейского университета в Шотландии отметил, что это моделирование, а не клиническое испытание. По его словам, пока неясно, что именно вреднее: сам промышленный способ обработки продуктов или их состав — высокое содержание сахара, соли и насыщенных жиров при недостатке клетчатки.