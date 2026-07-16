Пугачева уступила в цене 30 млн: квартиру в центре Москвы продают со скидкой

Певица Алла Пугачева не смогла найти покупателя на свою квартиру в центре Москвы и вынуждена была снизить цену. Недвижимость площадью 303,9 квадратного метра расположена в элитном жилом комплексе «Филипповский» в районе Арбата. Объект выставили на закрытую продажу весной 2026 года за 420 млн рублей, однако в июле стоимость упала до 390 млн.

Как пишет «Комсомольская правда», риелторы считают такие квадратные метры сложным активом. В том же ЖК сейчас продаются еще восемь квартир, средняя стоимость метра составляет 1 млн рублей, но есть и дешевле — от 730 тыс за «квадрат». Эксперт, знакомый с ситуацией, отметил, что продажа жилья, принадлежащего известному артисту, особенно уехавшему за рубеж, всегда сопряжена с трудностями. Некоторые покупатели опасаются связываться с такими объектами, а в случае скандальной семьи — тем более.

Общая тенденция на рынке элитной недвижимости сейчас не в пользу продавцов: избыток предложения и охлаждение спроса вынуждают владельцев делать дисконт. В случае с квартирой Пугачевой, по данным агентств, состоялось несколько показов, но все потенциальные покупатели, в том числе зарубежные, в итоге отказались. В качестве причин называли высокую стартовую цену, сложности с юридической чистотой сделки, а также нежелание привлекать лишнее внимание. Риелторы советуют владельцам либо продолжать уступать в цене, либо снять объект с продажи до стабилизации рынка.

Сам комплекс «Филипповский» расположен в престижном месте, но и там конкуренция растет. Соседние квартиры продаются с отделкой, частичной меблировкой и даже с видами на храм. Квартира Пугачевой, по информации источников, не имеет индивидуального дизайна, что также снижает интерес.

Ранее сообщалось, что поп-звезда Кеша попросила фанатов присылать ей молочные зубы.