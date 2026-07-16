«Потеряла контракты и друзей»: Настя Ивлеева впервые подробно рассказала о последствиях скандальной «голой вечеринки»

Известная телеведущая и блогер Настя Ивлеева наконец решила рассказать о том, как пережила последствия скандальной вечеринки, которая произошла в декабре 2024 года, сообщает Super.

Тогда имя Ивлеевой оказалось в центре громкого скандала, который привел к настоящей «отмене»: она лишилась выгодных контрактов, существенной части доходов и, что оказалось еще больнее, потеряла «близких» людей.

В своем личном блоге Настя ответила на вопросы подписчиков и поделилась тем, как справилась с этим тяжелым этапом. Она призналась, что не задавала себе вопросов «почему» и «за что», а сразу думала о том, какие действия предпринять, чтобы обезопасить себя и свою семью.

Особенно болезненным для звезды оказалось осознание того, что прежняя жизнь может не вернуться никогда.

«Я думала о будущем и пыталась принять реальность, потому что отказаться резко от прошлого и быть готовой к любому будущему совсем нелегко», — объяснила Ивлеева.

При этом она не стала подробно говорить о тех, кого раньше считала близкими, но зато с теплотой и уверенностью отозвалась о своем муже — Филиппе Бегаке.

Фото: [ соцсети ]

«Я тысячу раз выбрала бы мужа вместо десятков людей, которые были в моей жизни раньше», — сказала она.

После скандала телеведущая начала вести спокойный и размеренный образ жизни. Вместе с мужем она активно путешествует и делится с поклонниками впечатлениями. Недавно Настя показала фото, сделанные во время отпуска в Абхазии, и, судя по всему, она нашла новый баланс и счастье в тишине и уединении.

Ранее сообщалось, что блогер Настя Ивлеева сняла собственное тревел-шоу в Эфиопии.