Стендап-комик Амарян запретил жене оставаться с мужчина наедине

Известный российский стендап-комик Гурам Амарян недавно стал гостем шоу «Есть вопросики», где в беседе с Идой Галич откровенно рассказал о правилах, которые действуют в его семье после свадьбы, пишет Super. Оказывается, юморист подошел к вопросу семейных границ со всей серьезностью.

Комик признался, что не одобряет общение своей супруги Эки с мужчинами наедине. При этом он делает исключение для друзей жены, с которыми она знакома с детства. Амарян объяснил, что еще через неделю после помолвки лично встретился с этой компанией, чтобы составить собственное мнение, и убедился, что это «нормальные ребята».

«Сказал жене: вот с этими вообще дружи нормально. Вдвоем с другом в ресторан она не пойдет, конечно. И можете говорить, что я тиран, вообще пофигу», — сказал Гурам.

Несмотря на это, даже для них Амарян установил определенные рамки: например, запретил жене ходить в ресторан вдвоем с другом.

Гурам не скрывает, что ему безразлично, если кто-то назовет его тираном. По его словам, такие правила помогают ему чувствовать себя спокойно и уверенно в отношениях.

Напомним, 32-летний комик женился на 22-летней Эке в августе 2025 года, а на свадьбу он потратил ₽20 млн.

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