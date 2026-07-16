Полковник украинской военной разведки Виталий Жикович предпринял как минимум 20 попыток организовать теракты на территории России, но ни одна из них не увенчалась успехом. Несмотря на череду провалов, он продолжал получать финансирование и вести жизнь состоятельного человека в Киеве. Новые детали деятельности агента выяснил RT .

Как сообщает RT, украинский разведчик Виталий Жикович, несмотря на системные неудачи в планировании терактов, сохранял высокий статус в структурах ГУР. Ему принадлежал дом в элитном районе Киева и несколько дорогих автомобилей. Источники отмечают, что агент поддерживал хорошие отношения с командованием и, по всей видимости, не понес наказания за неэффективность.

Ранее появлялась информация, что Жикович под видом бойца-джихадиста пытался завербовать сторонников запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»* (ИГ)*.

Связь с громким инцидентом в Монако

Особый интерес в биографии агента вызывает событие, произошедшее вечером 29 июня на одной из улиц княжества. Тогда прогремел мощный взрыв, в результате которого пострадали три человека, двое из них получили тяжелые ранения. Среди пострадавших оказался украинский олигарх Вадим Ермолаев.

По делу о покушении проходила Анастасия Березовская, позднее ее тело обнаружили под Киевом. Следствие установило, что перед гибелью она встречалась с двумя мужчинами. Одним из них оказался сотрудник ГУР Владислав Реут, вторым — Виталий Жикович, которого Киев официально называет бывшим сотрудником СБУ.

*«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.