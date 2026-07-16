Губернатор Подмосковья принял участие в заседании межведомственной комиссии по развитию ИИ

Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в заседании межведомственной комиссии по развитию искусственного интеллекта вместе вице-премьером — руководителем аппарата правительства РФ Дмитрием Григоренко, заместителем руководителя администрации Президента Максимом Орешкиным. Участники обсудили внедрение ИИ в работу государства, сообщил в своих социальных сетях губернатор.

«Президент [России Владимир Путин] поставил задачу определить понятные показатели эффективности использования искусственного интеллекта в регионах. Их разработали для 19 ключевых отраслей — от госуправления и финансов до сельского хозяйства и туризма», — написал Воробьев.

По его словам, в обсуждении показателей принимают участие более 350 ведомств и организаций, главным критерием считается реальный результат, в том числе экономия ресурсов, снижение затрат и повышение эффективности.

Губернатор подчеркнул, что в регионе уже реализовали успешные практики внедрения ИИ. Так, например, он анализирует видео с камер на стройках и автоматически выявляет риски срыва сроков. Подобными камерами уже оснастили 63% строящихся домов региона. Воробьев предложил закрепить в законодательстве обязательную установку камер на стройках и единые требования к ним.

По итогам работы с регионами определились 14 решений, которые уже доказали свою эффективность и могут стать базовыми для всех субъектов. Это голосовые помощники, обработка документов, анализ медицинских снимков и другие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.