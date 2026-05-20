В Красногорском роддоме молодым мамам помогают восстановиться: что входит в поддержку

В Красногорском родильном доме уделяют особое внимание поддержке молодых мам. С начала 2026 года там появились на свет более 900 малышей.

Медики сопровождают женщин не только в период беременности и родов, но и на этапе восстановления. В команде акушеры, врачи и психологи: они помогают новоиспеченным мамам адаптироваться к новой жизни.

Одна из практик послеродовой реабилитации — тейпирование. Этот метод применяют в роддоме уже несколько лет. Акушерка родильного отделения Анна Бродникова пояснила, эластичные ленты накладывают на живот и спину — так снижается нагрузка на переднюю брюшную стенку и поддерживается мышечный корсет. Аппликации носят около пяти дней, их не нужно снимать перед душем. По словам специалистки, благодаря процедуре женщинам становится легче двигаться и дышать, а восстановление проходит быстрее.

Корсетные аппликации предоставляют бесплатно всем пациенткам роддома. Кроме того, врачи обучают мам технике тейпирования — при необходимости женщины смогут повторить процедуру самостоятельно в домашних условиях. Материалы безопасны и просты в применении.