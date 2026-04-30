В Мытищах обновили медтехнику: какие аппараты поставили и что они умеют

В 2026 году Мытищинская больница получила новое медицинское оборудование — это стало возможным благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и госпрограмме «Здравоохранение Подмосковья».

В медучреждение поступили 8 дефибрилляторов с автономным питанием — они позволяют оказать помощь при остановке сердца в любых условиях, например в лифте или во время перевозки пациента между отделениями.

Также больницам предоставили 10 современных аппаратов ИВЛ с улучшенной системой контроля дыхания. Эти устройства точнее и надежнее прежних моделей.

Медицинский персонал уже использовал технику в работе, где она показала высокую эффективность.

Жителям Мытищ напомнили, что для сохранения здоровья важна регулярная диспансеризация. Записаться на обследование в местных поликлиниках можно несколькими способами: на портале «Здоровье», по телефону горячей линии (+7 (495) 308‑13‑00), через инфомат в поликлинике, по номеру 122 (Единая медицинская справочная) или с помощью чат‑бота Денис в Макс.