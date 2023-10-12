В населенных пунктах Кемеровской области открыли пять новых ФАПов

В населенных пунктах Кузбасса появились пять новых фельдшерско-акушерских пункта. Об этом сообщает « Онлайн-журнал Сибдепо ».

Отмечается, что модульные медпункты открылись в поселке Новостройка и поселке городского типа Яя, селах Вознесенка и Сидорово, деревне Данковке.

Уточняется, что ФАПы соответствуют современным стандартам оказания медпомощи. Так, в арсенале ФАПов имеются автоматический дефибриллятор, кислородный ингалятор, ЭКГ-аппарат.

Добавляется, что данные медпункты разработаны с учетом работы в Сибири.