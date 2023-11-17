В Подмосковье отмечают Международный день недоношенных детей

Так, с начала этого года подмосковные врачи-неонатологи спасли порядка трех тысяч детей, появившихся на свет раньше срока, из которых 220 детей родились с экстремально низкой массой тела. Об этом заявили в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья.

На сегодняшний день региональные учреждения родовспоможения полностью укомплектованы современным оборудованием для оказания медицинской помощи и выхаживания детей, появившихся на свет раньше положенного срока. А за спасением каждого подобного ребенка стоит целая команда специалистов. Достичь подобных результатов по спасению новорожденных удалось благодаря работе шести перинатальных центров, а также областного НИИ акушерства и гинекологии.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что всех работников скорой помощи в Московской области застраховали.