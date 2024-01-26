В подмосковную детскую травматолого-ортопедическую больницу поступило новое оборудование

Для эффективной работы медиков закуплены мониторы для контроля состояния пациента, анализатор газов крови и электролитов, наркозно-дыхательный аппарат совместимый с МРТ, мобильный рентгеновский аппарат. Как отметил главный внештатный детский специалист, травматолог-ортопед Минздрава Московской области, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев, оборудование уже активно используется.

Оборудование закуплено по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Здравоохранение».