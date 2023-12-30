В Рязанской области 25 новых автомобилей получат районные больницы и ФАПы

Здоровье

Фото: [©Александр Кряжев/РИА Новости]

По словам губернатора Рязанской области Павла Малкова, 25 новых машин «Лада Гранта» поступят в районные больницы и ФАПы региона. Об этом сообщает 7info.

Он отметил, что автомобили поступят в 11 районов Рязанской области и станут применяться для транспортировки пациентов и выездов врачей на дом к больным.

Малков добавил, что машины закуплены в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение».

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