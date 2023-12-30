В Рязанской области 25 новых автомобилей получат районные больницы и ФАПы

По словам губернатора Рязанской области Павла Малкова, 25 новых машин «Лада Гранта» поступят в районные больницы и ФАПы региона. Об этом сообщает 7info .

Он отметил, что автомобили поступят в 11 районов Рязанской области и станут применяться для транспортировки пациентов и выездов врачей на дом к больным.

Малков добавил, что машины закуплены в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение».