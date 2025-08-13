В России разрабатывают ИИ-помощника для людей с нарушениями зрения

Устройство будет работать на базе собственного 16-ядерного компьютера. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Специалисты Новосибирского филиала НМИЦ МНТК «Микрохирургия глаза» Минздрава России и Новосибирского ГУ создают устройство, которое поможет незрячим и слабовидящим людям ориентироваться в пространстве.

Система включает камеру, наушники и компактный процессор, который можно носить в сумке. Пользователь сможет направлять камеру в нужную сторону и получать голосовые подсказки о предметах вокруг. Вес комплекта — около килограмма, питание от аккумулятора, а связь между компонентами беспроводная.

Как пояснили в источнике, ИИ не только опишет окружение, но и прочитает вывески, предупредит о препятствиях, а в будущем даже сможет отвечать на уточняющие вопросы.

Первый прототип планируют собрать до конца года. Затем последуют тестирование и доработка, включая обучение нейросети и наполнение базы данных.

