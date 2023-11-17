В России ужесточен оборот медпрепаратов для прерывания беременности

По словам главы территориального отделения Росздравнадзора по новым территориям РФ Василия Климова, со следующего года оборот препаратов для прерывания беременности переведут в предметно-количественный учет. Об этом сообщает « Крым 24 ».

Он отметил, что сегодня использование данных препаратов является золотым стандартом, то есть репродуктивная функция женщины восстанавливается к следующему циклу.

По мнению эксперта, несмотря на то что это безопасный и наименее уязвимый для женщины метод вреда здоровью, бесконтрольный прием данных препаратов недопустим.