В России зафиксировали рост заболеваемости COVID-19 в нескольких регионах

В нескольких регионах России зафиксировали рост заболеваемости COVID-19. По данным телеграм-канала «База», увеличение числа заражений отмечается в Новгородской, Самарской, Саратовской областях и Республике Марий Эл.

Также о случаях ковида сообщили жители Приморского края и Московской области. В Подмосковье, по результатам лабораторного мониторинга, сейчас преобладают вирусы негриппозной этиологии, включая сезонный коронавирус, а доля гриппа снижается.

Статистика Роспотребнадзора подтверждает тревожную динамику. За последнюю неделю марта в Новгородской области показатель инфицирования вырос на 27,5%, в Марий Эл — на 11,1%, в Самарской области — на 8,75%.

В Саратовской области в начале марта заболеваемость увеличилась на 12,7%. Преимущественно выявлен новый штамм XFG, получивший название «Стратус».

Пациенты, заразившиеся новым вариантом, говорит о тяжелых симптомах: температура поднимается до 39 градусов, люди теряют вкус и обоняние. Но самая неприятная особенность — отек слизистой носа или горла, напоминающий аллергическую реакцию. На такой отек не действуют обычные обезболивающие и противовирусные препараты.

В Роспотребнадзоре сообщили, что в целом по стране ситуация остается стабильной: за прошедшую неделю зарегистрировано 4,7 тыс. случаев COVID-19, что соответствует уровню предыдущей недели.

