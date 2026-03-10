Школа в Муезерском закрыта, COVID не дремлет: эпидемия в Карелии набирает обороты

В Карелии зафиксирован резкий скачок заболеваемости респираторными инфекциями. По данным регионального Роспотребнадзора, за неделю со 2 по 8 марта в республике зарегистрировано 7112 случаев ОРВИ и гриппа. Помимо этого, лабораторно подтверждено 16 случаев COVID-19, пишет Daily .

Эпидемиологическая ситуация продолжает ухудшаться: показатель заболеваемости среди совокупного населения превысил уровень предыдущей недели на 22,7 процента, что в абсолютных цифрах составляет 1315 новых случаев.

В связи с распространением инфекций учебный процесс нарушен в нескольких муниципалитетах. Полностью закрыта на карантин школа в поселке Муезерский. Частичные ограничения введены в десяти школах Петрозаводска, Кеми, Муезерского, Питкярантского и Суоярвского районов — там приостановлены занятия в 13 классах. Детские сады также затронуты: карантин объявлен в шести группах трех дошкольных учреждений Сортавалы, Пудожского и Суоярвского районов.

