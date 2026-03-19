В сельской поликлинике под Коломной можно будет проверить здоровье за один визит

Предстоящая суббота в городском округе Коломна станет временем масштабной медицинской профилактики. Непецинская поликлиника 21 марта открывает двери для проведения Дня семейного здоровья — акции, направленной на оперативное выявление скрытых угроз организму. Особенность формата заключается в его универсальности: медики готовы принять пациентов любого возраста, от младенцев до старожилов, предлагая комплексную диагностику в режиме «одного окна».

Как отмечает исполняющая обязанности заведующей поликлиникой Екатерина Некрасова, мероприятие задумано как удобная альтернатива длительным походам по врачам. В этот день жители села смогут оперативно оценить ключевые параметры своего состояния и выявить риски развития серьезных патологий на ранних стадиях.

Взрослое население приглашают пройти полноценный первый этап диспансеризации. Программа включает антропометрию, расчет индекса массы тела, контроль артериального давления, а также забор крови на общий и биохимический анализы. Для уточнения состояния сердечно-сосудистой системы организуют снятие ЭКГ. Тем, кто давно не посещал рентген-кабинет, на месте выпишут направления на актуальную флюорографию и маммографию.

Педиатрическая служба поликлиники также будет работать в усиленном режиме. Юных пациентов в возрасте до 18 лет ожидает осмотр профильного специалиста и базовый набор диагностических процедур: от электрокардиограммы до лабораторных исследований крови. По результатам первичного приема педиатр сможет сразу определить необходимость консультаций с узкими специалистами.

Медицинское сообщество подчеркивает, что ежегодный мониторинг здоровья является «золотым стандартом» долголетия, позволяя заметить малейшие отклонения до того, как они перерастут в хронические заболевания.

День семейного здоровья пройдет 21 марта с 8.00 до 14.00 по адресу: село Непецино, д. 6б. Важным преимуществом станет отсутствие бюрократических барьеров — предварительная запись не требуется. Единственным ограничением является время работы лаборатории: сдать кровь для анализов необходимо в утренний промежуток с 8.00 до 11.00.