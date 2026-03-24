В центре Гамалеи создают вакцину от ВИЧ: ученые испытали препарат на животных

В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи продолжается разработка отечественной вакцины против вируса иммунодефицита человека. На данный момент ученым удалось воспроизвести иммунный ответ у экспериментальных животных — важный этап на пути к созданию эффективного препарата, способного противостоять различным вариантам ВИЧ.

Как сообщил ТАСС заместитель директора по научной работе центра Владимир Гущин, исследования находятся в ранней фазе, но уже продолжаются два года. По итогам этого этапа специалисты представят развернутый отчет о достигнутых результатах.

Особое внимание в ходе работы уделяется анализу изменчивости вирусов, циркулирующих в популяции. По словам Гущина, эти данные критически важны для создания вакцины, которая сможет обеспечить надежную защиту.

"Продолжается ранняя фаза разработки отечественной вакцины от ВИЧ, два года мы исследуем ее, по итогам доложим. Мы исследуем изменчивость вирусов популяции, эту информацию мы просто обязаны учитывать при разработке вакцины", — пояснил ученый.

Он добавил, что ключевая задача на текущем этапе — воспроизвести иммунный ответ, обладающий широким спектром противовирусной активности. Речь идет о способности препарата нейтрализовать разные варианты ВИЧ, что подтверждается в ходе экспериментов на животных. Успешное решение этой задачи станет основой для дальнейшего продвижения разработки.

