Велосипед против инфаркта: сколько минут в неделю нужно крутить педали

Всемирный день велосипеда — отличный повод вспомнить о пользе двухколесного друга для сердца. Врач-кардиолог Красногорской клинической больницы Александр Рогачев рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», сколько минут в неделю нужно крутить педали, чтобы уберечься от инфаркта, и почему электробайк — это тоже спорт.

Велосипед против бега: что выбрать?

И бег, и велосипед укрепляют сердечно-сосудистую систему. Но есть важное различие.

«Бег укрепляет сердце и стимулирует костную плотность, однако сопровождается высокой ударной нагрузкой на коленные и голеностопные суставы. Велоспорт снижает ударную нагрузку почти в три раза, что делает его предпочтительным для пациентов с артрозом или избыточной массой тела», — пояснил Рогачев.

Оптимальный вариант для здорового человека — комбинированный подход: два раза в неделю бег короткими интервалами, а в остальные дни — велосипед с умеренной нагрузкой.

Ежедневно или раз в неделю?

Многие считают, что достаточно «выжечься» на выходных, а в будни можно не тренироваться. Это ошибка.

«Короткие прокаты 15–20 минут ежедневно повышают выносливость, нормализуют давление и поддерживают суставы в подвижном состоянии. Исследования показывают: лучше распределять физическую активность равномерно. Регулярность важнее продолжительности», — уверен кардиолог.

Контроль пульса: когда сбросить скорость

Формула «220 минус возраст» — лишь ориентир. Она не учитывает тренированность человека и хронические болезни, считает врач.

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«При интенсивной езде важно ориентироваться на субъективные признаки перегрузки: сильная одышка, головокружение, покалывание в конечностях, выраженная боль в груди или обмороки — сигнал немедленно остановиться и обратиться к врачу», — предупредил кардиолог.

Оптимальная зона нагрузки для тренировки сердца — 60–80% от максимально допустимого пульса. Новичкам стоит начинать с нижней границы.

Электрический велосипед — это спорт?

Споры об электробайках не утихают. Одни считают их «читерством», другие — спасением для пожилых и нетренированных.

«Электровелосипеды уменьшают мышечную нагрузку, но при правильной эксплуатации все равно поддерживают сердечно-сосудистую активность. У пожилых людей и людей с ограниченной подвижностью они способствуют улучшению аэробной выносливости, снижению давления и поддержанию мышечного тонуса», — говорит кардиолог.

Исследования показывают: при умеренном уровне сопротивления педалирования электробайк обеспечивает 50–70% нагрузки, сравнимой с обычным велосипедом. Полностью «автоматическое» катание без педалей почти не тренирует сердце. А вот сочетание электрической помощи с активной работой ног поддерживает кардиофункцию и улучшает общую физическую форму, резюмировал врач.

Падел, пиклбол, хайкинг и ролики — летние активности, которые сейчас в моде. Но даже они могут закончиться травмой, если пренебречь разминкой. Врачи объяснили, почему «легкие» виды спорта не терпят халатности и как 7–10 минут суставной гимнастики спасут от растяжений и перегрузок.