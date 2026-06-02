Двигайся с удовольствием: 5 лучших летних активностей для новичков — рекомендации физического терапевта

Старший физический терапевт клиники ранней реабилитации «Три сестры» Юлия Селюкова рассказала Здоровью Mail о летних активностях, которые сейчас в моде, но при этом подходят даже людям с нулевой физической подготовкой. По словам эксперта, начать заниматься спортом никогда не поздно, и летний сезон дает для этого отличные возможности.

Теннис без стресса или ловушка для новичков?

Одним из главных хитов нынешнего сезона, как отметила специалист, стал падел. Эта игра сегодня переживает настоящий мировой бум. Врач пояснила, что падел часто называют «теннисом без стресса»: корт здесь меньше, ракетка легче, а сама игра проще для новичков. По словам Селюковой, такой спорт нравится даже тем, кто никогда в жизни не держал ракетку в руках.

Главный плюс падела, по информации физического терапевта, — умеренная нагрузка. В этой игре меньше ударной работы по сравнению с большим теннисом, а движения выглядят более естественными. Однако именно из-за ощущения легкости, предупредила эксперт, многие игроки забывают о возможных рисках.

Как отметила Селюкова, чаще всего новички сталкиваются с перегрузкой локтевых суставов, плечевого пояса и коленей. Особенно опасной ситуация становится, если люди выходят на корт без предварительной разминки, полагаясь на кажущуюся простоту игры.

«Перед матчем важно хотя бы 7–10 минут посвятить суставной подготовке: вращения плеч, локтей, коленей, легкие выпады, короткий бег. Это помогает подготовить связки к резким движениям», — посоветовала эксперт.

Скандинавская ходьба — недооцененный хит сезона

Селюкова отметила, что это направление давно перестало быть активностью только для пожилых людей. Вид спорта одновременно развивает выносливость, включает в работу мышцы корпуса и при этом практически не перегружает суставы.

Главная ошибка новичков, по информации эксперта, — неправильная техника и неверно подобранные палки. Некоторые просто тянут инвентарь за собой, превращая полезную тренировку в обычную прогулку без какого-либо эффекта. При правильной технике, как уточнила Селюкова, работают не только ноги, но и плечевой пояс, спина и мышцы пресса. А нагрузка, по ее словам, распределяется гораздо мягче, чем при беге.

Особое внимание эксперт уделила выбору инвентаря. Перед тренировкой, добавила специалист, достаточно выполнить легкую разминку.

Пиклбол — спортивный хит из США

Эта игра, по словам физического терапевта, представляет собой смесь большого тенниса, бадминтона и настольного тенниса. Играют на компактном корте, движения менее интенсивные, а правила максимально простые.

Именно поэтому, как подчеркнула Селюкова, пиклбол считается одним из наиболее очевидных спортивных выборов для неподготовленных взрослых. Он привлекает тех, кто хочет играть, но не готов к серьезным физическим перегрузкам.

Тем не менее, предостерегла эксперт, терять бдительность не стоит. Короткие рывки и внезапные развороты, по ее словам, могут обернуться растяжением икроножных мышц или повреждением ахилла. Ключевую роль в предотвращении таких последствий, уточнила Селюкова, играет грамотная разминка — особенно голеностопного сустава и задней поверхности бедра. Достаточно нескольких минут динамической растяжки до старта, резюмировала специалист, чтобы ощутимо понизить риск получения травмы.

Хайкинг — не просто прогулка по лесу

На первый взгляд, заметила Селюкова, хайкинг кажется самой безобидной летней активностью. Однако, по словам эксперта, именно пешие походы и прогулки по неровной местности нередко оборачиваются перенапряжением коленей, дискомфортом в поясничном отделе и растяжениями связок.

Корень проблемы, как разъяснила физический терапевт, кроется в том, что большинство людей относится к хайкингу как к обычной прогулке и отправляется на маршрут без какой-либо подготовки. При этом даже несложная тропа, подчеркнула специалист, требует от человека выносливости, чувства равновесия и правильно подобранной обуви.

Селюкова рекомендовала начинающим выбирать короткие дистанции и повышать нагрузку постепенно. Оптимальный вариант, по ее словам, — маршруты протяженностью до 5–7 километров без значительного перепада высот. Перед выходом, добавила эксперт, очень важно разогреть коленные и тазобедренные суставы, а также икроножные мышцы.

Ролики и скейт-парки снова в моде

Катание на роликах, по информации Селюковой, вновь стало популярным среди взрослых. Физический терапевт отметила, что это отличный вариант кардионагрузки на свежем воздухе с меньшей ударной нагрузкой по сравнению с бегом. Однако именно ролики, предупредила специалист, лидируют по числу летних падений. Причем, как уточнила эксперт, чаще всего страдают не колени, а кисти рук и локти.

Поэтому защита, подчеркнула Селюкова, — это базовая необходимость. Шлем, налокотники и специальная защита кистей, по ее словам, особенно важны на первых тренировках. Начинать катание эксперт посоветовала на ровных площадках без уклонов и не пытаться сразу развивать высокую скорость.

«Самая полезная летняя активность — та, после которой хочется вернуться снова через пару дней, а не лежать неделю с больной спиной или коленями», — уверена специалист.

