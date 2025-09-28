Вирус против рака: как белок ротавируса может стать оружием против опухолей?
Ученые из Роспотребнадзора совершили прорыв, который может определить будущее онкологии. Специалисты ведомства стали обладателями патента на уникальную разработку, направленную на создание инновационных терапевтических подходов в борьбе с онкологическими заболеваниями.
Данная информация была предоставлена РИА Новости информированным источником в рамках надзорного ведомства.
Как уточнил собеседник агентства, прорывное открытие лежит на стыке нескольких передовых научных направлений — молекулярной иммунологии, биотехнологии и медицинской науки. Суть разработки заключается в создании химерного иммунотоксина, основой для которого послужил белок, выделенный из ротавируса.
«Данный иммунотоксин демонстрирует высокую эффективность в борьбе с раковыми клетками, особенно теми, которые имеют уникальный маркер — муцин 1 (MUC1)», — отметил источник.
Исследования, проводимые специалистами Роспотребнадзора, прокладывают путь для формирования принципиально новых стратегий терапии рака. Ожидается, что внедрение этой технологии в клиническую практику позволит не только существенно повысить результативность лечения, но и минимизировать негативные последствия для организма пациентов, заключил представитель ведомства.
