Своими руками сколачивали и крепили на высоте: волонтеры готовили лес для редких птиц и дождались результата

Прямо в центральной части областной столицы Кузбасса случилось удивительное природное событие. На заповедной территории Рудничного бора появился новый житель. Сотрудники кемеровского отделения Союза охраны птиц России сумели сфотографировать маленького пушистого птенца длиннохвостой неясыти, который обосновался в домике, сделанном руками человека. Автором этих уникальных снимков выступила фотограф Елизавета Баранова, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, для местных любителей природы это стало настоящим триумфом. Долгие годы они готовили лес к прилету редких пернатых. Волонтеры собственноручно мастерили уютные гнездовья, которые закрепляли на большой высоте.

По данным издания, волонтеры надеялись, что в будущем на территории охраняемой зоны поселится большое количество птиц. И вот их мечты сбылись: в городском бору стало на одну маленькую совиную жизнь больше. Это событие вызывает искренний восторг у всех, кто причастен к этому доброму проекту.

«Когда мы строили и вешали искусственные гнездовья, мы мечтали именно о таких кадрах!» — делятся радостью в Кемеровском отделении Союза охраны птиц России.

