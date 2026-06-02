Метеорологи предупредили отдыхающих в Египте о критическом уровне ультрафиолета

Популярные курортные зоны Египта вошли в фазу аномальных погодных условий, характеризующихся критическим повышением температурных показателей и опасным радиационным фоном. Как сообщают специалисты Центра мониторинга климатических изменений, рубеж 31 мая стал официальной климатической границей, после которой североафриканская страна традиционно переходит в наиболее засушливую и жаркую фазу года.

В связи с этим эксперты туристического рынка настоятельно рекомендуют путешественникам скорректировать привычный режим отдыха и строго соблюдать ключевые правила безопасности на побережье. Главной особенностью пришедшего термического фронта стало практически полное исчезновение естественной прохлады после захода солнца, что создает дополнительную нагрузку на организм отдыхающих.

Три климатические ловушки для иностранных туристов

Специалист по ближневосточному туристическому направлению Фуад эль Гохари в детальном обзоре для профильного портала «Турпром» выделил три ключевых фактора риска, с которыми сейчас сталкиваются отдыхающие на Красном море:

«Эффект сауны» в ночные часы. Из-за сильного термического прогрева пустыни и морской акватории ночные температуры бьют рекорды. Раскаленный воздух не успевает остыть до рассвета, лишая человеческий организм возможности полноценно восстановиться во время сна.

Экстремальное ультрафиолетовое излучение. Показатели солнечной радиации в полуденное время достигли критических значений. Пребывание на открытом солнце без защитных средств с фактором SPF 50+ чревато глубокими ожогами кожи и тепловыми ударами за минимальный промежуток времени.

Липкий утренний воздух. На рассвете из-за температурного контраста между сушей и морем фиксируется резкий скачок влажности. Плотный, насыщенный влагой воздух усложняет дыхание и представляет особую опасность для лиц с кардиологическими патологиями.

Рекомендации по сохранению здоровья на отдыхе

Медицинские специалисты и представители туриндустрии призывают гостей курортов минимизировать нахождение на улице в пиковые полуденные часы, перенеся активность на раннее утро или вечер. Обязательным условием безопасного пребывания в стране является постоянное использование солнцезащитной косметики с максимальным уровнем фильтрации и поддержание питьевого режима.

Особое внимание туристам советуют обратить на контроль микроклимата в гостиничных номерах. В условиях отсутствия ночного охлаждения исправная работа систем кондиционирования становится главным фактором, предотвращающим перегрев и тепловое истощение организма.