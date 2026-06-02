Дирофиляриоз: почему после укуса комара в теле могут появиться черви, и чем это опасно

Россияне стали чаще заражаться паразитами через укусы комаров. Кровососущие насекомые могут переносить дирофиляриоз. При этом паразитарном заболевании круглые черви развиваются под кожей и даже в глазах. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал врач-терапевт Евгений Тарасов.

Как происходит заражение

Как рассказал специалист, дирофиляриоз — это редкое паразитарное заболевание, которое вызывают круглые черви рода дирофилярия. Для человека оно не является типичным, но случаи заражения фиксируются все чаще.

«Главная особенность этого заболевания заключается в том, что личинки паразита попадают в организм человека не через грязные руки или пищу, а исключительно через укус инфицированного комара», — сказал он.

Эксперт объяснил, что основным хозяином паразита являются зараженные животные.

«При укусе, например, зараженной собаки, комар вместе с кровью всасывает микроскопические личинки паразита. Внутри насекомого они развиваются до инвазионной стадии. При следующем человека личинки попадают под ему под кожу», — сообщил Тарасов.

В организме человека паразит не может размножаться, но способен расти и мигрировать. Чаще всего он образует медленно растущее уплотнение под кожей, которое может смещаться, подчеркнул врач.

«Человек при этом ощущает зуд, боль или даже чувство шевеления внутри. В редких и наиболее опасных случаях паразит может попасть в область глаза и вызывать сильное воспаление, слезотечение и ощущение инородного тела», — предупредил собеседник издания.

Фото: [ istockphoto.com/AndreyPopov ]

Опасность для здоровья

Специалист отметил, что дирофиляриоз не передается от человека к человеку, но он представляет серьезную угрозу для здоровья:

Присутствие паразита в организме вызывает местную воспалительную реакцию, аллергию и отек.

Без своевременного вмешательства паразит способен вызывать абсцессы.

Поражение глаза может привести к снижению зрения и требует немедленного хирургического вмешательства для извлечения червя.

Часто уплотнение под кожей принимают за фурункул или липому, что затягивает постановку правильного диагноза.

Как защититься от заражения

Единственный эффективный способ защиты — это предотвращение укусов комаров. Эксперт порекомендовал:

Использовать репелленты.

Устанавливать на окна и двери москитные сетки, чтобы насекомые не могли проникнуть в дом.

Избегать мест скопления комаров, не гулять в сумерках и ночью рядом с водоемами, болотами и в лесопарковых зонах, где численность кровососущих насекомых максимальна.

После прогулок внимательно осматривать кожу.

При появлении странных уплотнений, зуда или ощущения движения под кожей необходимо срочно обратиться к врачу, заключил Тарасов.

Ранее сообщалось, что первые персики нового урожая могут вызвать тяжелую аллергическую реакцию и серьезно ухудшить самочувствие. В тяжелых случаях у человека может развиться отек Квинке.