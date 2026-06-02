«Мы не обязаны греть подъезд»: россиянам хотят разрешить платить за отопление только по приборам учёта

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил с инициативой, согласно которой граждане смогут рассчитывать плату за отопление своих квартир исключительно на основании показаний индивидуальных приборов учета. При этом предлагается не принимать во вниманием решения, принятые на общих собраниях жильцов многоквартирных домов, а также региональными органами власти.

Соответствующие поправки в Жилищный кодекс Российской Федерации планируется направить на рассмотрение Государственной думы во вторник. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Из пояснительной записки к проекту следует, что предлагается устранить сложившуюся практику и закрепить за гражданами право оплачивать коммунальную услугу по отоплению на основе данных индивидуальных счетчиков, независимо от того, какие решения принимались на общем собрании жильцов или органами государственной власти субъектов РФ.

Ранее сообщалось о том, что в Подмосковье начались работы по гидравлической промывке внутридомовых систем отопления.