Власти напомнили о начислении платы за вывоз ТКО в пустующих квартирах в РФ

В Российской Федерации официально конкретизировали порядок расчета стоимости коммунальных услуг для объектов жилой недвижимости, в которых временно или постоянно отсутствуют жильцы. Профильные ведомства выпустили подробное разъяснение, регламентирующее начисление платежей за обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в пустующих помещениях, пишет ufacitynews.

Действующие обязательства владельцев недвижимости четко зафиксированы в нормативных актах. Данные правовые нормы опираются на Правила предоставления коммунальных услуг, которые были утверждены постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 года. Согласно этому документу, содержание жилого фонда остается прямой обязанностью его законного распорядителя.

Расчет по количеству собственников недвижимости

Согласно утвержденному регламенту, если в объекте недвижимости официально не зарегистрированы граждане и никто не проживает временно, это не является основанием для обнуления квитанций. В подобных юридических сценариях сумма к оплате за транспортировку и утилизацию бытового мусора рассчитывается исходя из общего числа законных собственников данного недвижимого имущества.

Такой подход означает, что даже при нулевом балансе зарегистрированных лиц и полном отсутствии фактического ведения хозяйства в жилых комнатах, финансовое бремя по покрытию затрат на обслуживание ТКО в полном объеме возлагается на владельца квартиры. Наличие свободной площади не аннулирует коммунальные начисления.

Позиция законодательства о содержании имущества

Официальные лица особо акцентируют внимание граждан на том, что факт консервации жилья или его временное пустующее состояние по закону не выступает поводом для освобождения от обязательных коммунальных платежей. Собственник обязан своевременно и в полном объеме финансировать инфраструктурное содержание своей собственности.

Указанная мера призвана обеспечить бесперебойную работу операторов по обращению с отходами и сохранить баланс в системе ЖКХ. Законодательство исходит из принципа, что владение имуществом автоматически накладывает на гражданина обязательства по поддержке санитарного и экологического порядка в многоквартирных домах и частном секторе.