Дмитрий Кузнецов объяснил, почему ЦСКА доверил Игдисамову самому собрать тренерский штаб

Бывший капитан ЦСКА Дмитрий Кузнецов в разговоре с «РБ Спорт» высказался о новом тренерском штабе армейцев и объяснил, почему руководство доверило новому главному тренеру Дмитрию Игдисамову самому собрать тренерскую команду.

ЦСКА объявил о подписании контракта с новым главным тренером по схеме 2+2 и представил всех его помощником. Самым громким именем в этом списке стал тренер вратарей сборной России Вадим Кафанов.

На взгляд Кузнецова, ЦСКА поставил 39-летнего Игдисамова в очень рискованное положение, доверив ему самому собрать команду и, таким образом, переложив всю ответственность на него.

«На мой взгляд, в ЦСКА пошли навстречу Игдисамову в формировании тренерского штаба, чтобы потом было легче предъявить претензии в случае неудачи. Потому что, как я понимаю, новый главный тренер сам набирал себе помощников. И мне кажется, что если бы руководство клуба предложило других людей, то это была бы совершенно другая ситуация», — считает Кузнецов.

В минувшем сезоне ЦСКА финишировал на пятом месте в РПЛ. За два тура до конца чемпионата клуб отправил в отставку швейцарского специалиста Фабио Челестини и доверил завершить сезон Игдисамову.