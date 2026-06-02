Кристоф Дюгарри раскритиковал игру «Арсенала» в финале ЛЧ: «Это было отвратительно»

Бывший форвард сборной Франции, чемпион мира 1998 года Кристоф Дюгарри возмутился игрой лондонского «Арсенала» в финале Лиги чемпионов против «Пари Сен-Жермен».

Парижане во второй раз подряд выиграли Лигу чемпионов, одолев соперника в серии послематчевых пенальти.

«Намерения «Арсенала» были ясны с самого начала матча. Они ничего не сделали. Ни разу не вышли на поле, чтобы создать хоть что-то. Мы видели только выносы в небо. Мы видели команду, которая систематически тянула время. Это было невыносимо, отвратительно! Если бы они выиграли, это был бы скандал», — приводит слова Дюгарри Footmercato.

На пути к финалу «Арсенал» не проиграл ни одного матча в Лиге чемпионов. Дюгарри считает самым ужасным для футбола, что «канониры» создали иллюзию, что почти можно выиграть Лигу чемпионов, созидая так мало.

В финале «Арсенал» открыл счет на шестой минуте и после гола Кая Хаверца играл по счету до тех пор, пока ПСЖ не сравнял счет с пенальти, заработанного Хвичей Кварацхелией.

