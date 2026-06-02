Букмекеры назвали фаворита в первом финальном матче Кубка Стэнли

В ночь со 2 на 3 июня в Роли пройдет первый матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Каролина Харрикейнз» примут на своей площадке «Вегас Голден Найтс». Букмекеры дали прогноз на эту встречу.

Предпочтение отдается «Каролина», на победу «Ураганов» в основное время дают коэффициент 2,09, тогда как победа «Вегаса» оценивается коэффициентом 3,05. За ничью в основное время дают 4,20.

Аналитики ждут результативного хоккея: тотал больше 5,5 шайбы оценивается в 1,80, тотал меньше 5,5 — в 2,0.

«Каролина» установила рекорд НХЛ, проиграв в первых трех раундах лишь один матч — в финале Восточной конференции «Монреалю». «Вегас» начинал плей-офф более натужно, но в финале Запада разнес победителя регулярного чемпионата «Колорадо» (4-0 в серии).

За «Каролину» выступают российский нападающий Андрей Свечников и защитника Александр Никишин. В составе «Вегаса» также двое россиян — форварды Иван Барбашев и Павел Дорофеев.

