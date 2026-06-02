В России разработали ИИ-чат-бот для обучения врачей тяжелым разговорам

В современной отечественной медицине сохраняется острая проблема коммуникации между медицинским персоналом и тяжелобольными людьми. Как сообщил в беседе с корреспондентом издания «Лента.ру» оперирующий хирург-онколог Максим Котов, значительная часть профильных специалистов испытывает внутренний страх перед открытым произнесением термина «рак» в присутствии пациента, предпочитая использовать завуалированные формулировки.

По мнению эксперта, в основе этой деликатной проблемы лежат два ключевых фактора. В первую очередь, доктора опасаются сильного эмоционального потрясения со стороны больного — от глубоких слез и глухого отрицания проблемы до неконтролируемых вспышек вербальной или физической агрессии. Второй причиной является укоренившийся в общественном сознании ложный стереотип о том, что любое злокачественное новообразование эквивалентно смертному приговору. Подобное восприятие мешает человеку адекватно оценить терапевтические перспективы. Дополнительным негативным фактором Котов назвал системный дефицит профильного образования: на протяжении многих лет будущих докторов в медицинских вузах практически не обучали базовым принципам преподнесения неблагоприятных известий.

Запрос пациентов на честную диагностику

Специалист акцентировал внимание на том, что попытки скрыть истинное положение дел или уйти от прямых ответов наносят больному гораздо больший психологический вред. Излишне мягкие или размытые медицинские термины лишают человека ориентиров, провоцируют рост тревожности и подрывают авторитет лечащего врача.

Согласно статистическим наблюдениям, порядка 95–96% граждан, столкнувшихся с патологией, выражают осознанное желание владеть исчерпывающими и достоверными сведениями о своем состоянии. Задача доктора в данном сценарии — выдать информацию максимально корректно, сохранив при этом у пациента мотивацию к борьбе за жизнь.

Искусственный интеллект для врачебной практики

Чтобы снизить уровень стресса у коллег и помочь им преодолеть коммуникативный барьер, команда Максима Котова разработала специализированный интерактивный тренажер на технологической платформе ChatGPT 4.1.

Цифровой ассистент позволяет практикующим врачам в симуляционном режиме смоделировать и отрепетировать предстоящую тяжелую беседу. Программа также предлагает научно верифицированные речевые модули и алгоритмы ответов на сложные вопросы пациентов, помогая выстроить доверительный диалог.