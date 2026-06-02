«Огненное утро на Кубани». На Ильском НПЗ вспыхнул пожар после удара дронов
Утром 2 июня на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода, расположенного в Краснодарском крае, вспыхнул пожар. Причиной происшествия стала атака украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.
«На Ильском НПЗ произошло возгорание из-за атаки БПЛА», — говорится в сообщении штаба.
По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. В настоящий момент на месте ЧП работают сотрудники экстренных и специальных служб региона.
Кроме того, сегодня утром в городе Славянске-на-Кубани обломки дрона упали на придомовую территорию многоквартирного дома. К счастью, жертв и раненых также нет.
Ранее сообщалось о том, что атаки на НПЗ превратили курортный Туапсе в зону отчуждения.