Вирусолог Альштейн развеял миф об опасности лошадиного энцефалита для человека

В Аргентине впервые почти за 30 лет человек заразился лошадиным энцефалитом. Вирусолог Анатолий Альштейн пояснил, насколько опасен данный вирус и к каким опасным последствиям он может привести. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, ряд видов лошадиных энцефалитов относят к семейству тогавирусов, являющихся весьма патогенными вирусами, переносчики его – комары.

Специалист подчеркнул, что данное заболевание мало распространено и не может привести к эпидемии и мощным вспышкам заражения.

По его мнению, от человека к человеку оно не распространяется вовсе.