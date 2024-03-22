Вирусолог Чумаков считает, что коронавирус прошел еще один этап эволюции

По словам вирусолога Петра Чумакова, в настоящее время циркулирует значительный объем штаммов коронавируса, и выделить какой-либо один, у которого преимущество, нереально. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он добавил, что при этом они все одинаковые по патогенности, в связи с чем искать доминирующий штамм не имеет смысла.

По мнению специалиста, большая часть жителей нашей страны, заболев коронавирусом, даже не понимают, что заразились именно данным заболеванием, поскольку у них наблюдаются идентичные ОРВИ симптомы: кашель, насморк, повышенная температура, недомогание, головная боль, а специфичных признаков уже нет.

Он отметил, что многие медики считают, что необязательно искать точного возбудителя респираторно-вирусного заболевания, и лечат людей от обычной простуды. История с выявлением конкретного штамма при заражении завершена, о ней следует забыть.