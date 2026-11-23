Сделать единое пособие более адресным и отсечь случаи, когда семьи скрывают реальные доходы, получая на счета крупные суммы, — ради этого Минтруд готовит два серьезных нововведения. Их суть разобрали Финансы Mail.

По данным издания, первое касается минимального заработка. С 1 января 2027 года трудоспособному члену семьи, по проекту, придется подтвердить официальный доход не ниже 10 МРОТ за год. Правда, правило не затронет тех, у кого есть уважительные причины не работать: беременность, уход за ребенком до трех лет, многодетность, забота о близких с инвалидностью, собственная инвалидность, болезнь, а также безработица при условии регистрации в центре занятости.

По данным издания, второе нововведение — учет банковских оборотов. С 1 апреля 2027 года при оценке нуждаемости могут принимать во внимание поступления по счетам семьи, но лишь в пределах двукратного годового дохода. К примеру, семья с доходом ₽700 тыс. сможет получить пособие, если обороты не превысят ₽1,4 млн — при выполнении прочих условий.

По информации издания, не все поступления пойдут в расчет. Переводы внутри семьи, кредитные деньги, налоговые вычеты и выручка от продажи имущества (при наличии подтверждающих бумаг, например договора купли-продажи) учитываться не будут.

Финансы Mail привели пример: доход семьи — ₽900 тыс., значит, потолок оборотов — ₽1,8 млн. Допустим, за год на счета пришло ₽1,5 млн, из них ₽400 тыс. — от продажи машины по договору, а ₽150 тыс. — перечисления между супругами. Обе суммы вычитаются, и в зачет идет ₽950 тыс. — лимит не нарушен. Другое дело, если бы поступило ₽1,9 млн без исключаемых операций: превышение на ₽100 тыс. могло бы обернуться отказом в выплате.

Фото: [ Подмосковье сегодня/Роман Малышенко ]

По данным издания, справки собирать не придется: данные банки передадут сами в рамках межведомственного обмена. Если кредитная организация не успеет вовремя, заявитель вправе предоставить сведения лично. А с января по апрель 2027 года обороты планируют собирать исключительно для аналитики — на выплаты это никак не повлияет.

Общественное обсуждение проекта продлится до 20 ноября, а следить за финальной версией документа можно на regulation.gov.ru и сайте Минтруда. Отдельно стоит отметить: в Московской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах учет оборотов уже применяется, так что практика постепенно накапливается.

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